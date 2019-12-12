Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 21:10

Брюссель. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Ход дискуссий на заседании Европейского совета в Брюсселе подтверждает сделанные ранее заявления европейских лидеров о том, что борьба с климатическими изменениями станет главным вопросом саммита ЕС.

Основная повестка дня встречи ЕС на высшем уровне началась с обсуждения климата и задачи "климатического нейтралитета" для Евросоюза к 2050 году.

"Дискуссии по климату продолжаются во время ужина", - написал в своем твиттере официальный представитель председателя Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс спустя четыре часа после их начала.

Это означает, что участники саммита еще не приступали к самому, как ожидалось, сложному и спорному вопросу о долгосрочном бюджете союза Евросоюза на 2021-2027 годы.

Также еще не было запланированных на вечер четверга сообщений по "нормандскому саммиту" канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, на основании чего европейские лидеры должны были дать свое политическое согласие на продление на очередные полгода экономических санкций против России, которые они увязали с выполнением минских соглашений.

Объявленная ранее на 19:00 местного времени (21:00 мск) пресс-конференция председателя Евросовета Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отложена на неопределенный срок.

Источники, знакомые с ситуацией, допускают затягивание дискуссий далеко за полночь. В истории Европейского совета ночные дебаты лидеров и пресс-конференции под утро вовсе не редкость.

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