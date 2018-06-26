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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 10:24 26.06.2018 - 10:24

Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что последствия внутриполитического конфликта в Германии, центральной темой которого стали разногласия в миграционной политике, может иметь непредсказуемые последствия как внутри страны, так и в ЕС.

В интервью информагентству "Дпа" он заявил, что глядя на развитие конфликта между канцлером Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеехофером, "задается вопросом, не сошли ли они с ума".

"Я, как социал-демократ, скажу: могу только надеяться, что Ангела Меркель останется на должности канцлера", - заявил он. По его словам, А.Меркель правильно видит роль Германии в Евросоюзе и значение ЕС для Германии.

"У большинства других этого нет", - считает он.

Саммит Евросоюза намечен на 28 и 29 июня, как ожидается, А.Меркель в ходе саммита должна договориться с рядом глав стран ЕС о двухсторонних шагах в вопросе решении миграционного кризиса, а также о перспективах общеевропейского решения в урегулировании кризиса. В свою очередь Х.Зеехофер в случае отсутствия приемлемых решений обещает с 1 июля действовать в одностороннем порядке и запретить беженцам, зарегистрированным в других странах ЕС, въезд в Германию. А.Меркель с таким планом не согласна, разногласия между политиками могут стать причиной распада правящей коалиции и спровоцировать в Германии серьезный внутриполитический кризис.

Во вторник вечером А.Меркель планирует встретиться с Х.Зеехофером и руководителем Социал-демократической партии Андреа Налес для обсуждения вопросов миграции. Партии А.Меркель, Х.Зеехофера и А.Налес - ХДС, ХСС и СДПГ вместе составляют правящую в ФРГ коалицию.

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