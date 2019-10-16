Нью-Йорк. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Три крупнейших американских дистрибьютора лекарственных препаратов - McKesson Corp., AmerisourceBergen Corp. и Cardinal Health Inc. - обсуждают возможность выплатить $18 млрд, чтобы урегулировать иски со стороны властей из-за роли компаний в "опиоидном кризисе" в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

В рамках обсуждаемого соглашения компании будут совместно выплачивать эту сумму в течение следующих 18 лет. В переговоры также вовлечена Johnson & Johnson, которая может выделить дополнительные средства, отмечают источники.

Власти практически всех американских штатов, а также тысяч городов и округов страны подали в суд на производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов, а также аптеки. В более чем 2 тыс. исков говорится, что чрезмерно агрессивная реклама отпускаемых по рецепту обезболивающих лекарственных препаратов и недостаточный контроль за распределением лекарств привели к распространению опиоидной зависимости.

В прошлом месяце фармацевтическая компания Purdue Pharma обратилась в суд по банкротствам, чтобы разрешить ситуацию с более чем 2,6 тыс. исками со стороны штатов и отдельных лиц из-за ее роли в "опиоидном кризисе", однако ряд штатов, которые не пошли на соглашение с компанией, настаивают на том, чтобы владеющая ею семья Саклер вложила больше собственных средств.

По данным американского Центра по профилактике и контролю заболеваемости, каждый день 130 человек в стране умирают от передозировки опиоидами. За последние 20 лет от опиоидов погибли более 400 тыс. американцев.

Служба финансово-экономической информации

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