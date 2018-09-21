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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 3:06 21.09.2018 - 03:06

Пекин. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Центральная комиссия компартии Китая по проверке дисциплины начала проверку в отношении заместителя председателя Госкомитета КНР по развитию и реформам, начальника Государственного энергетического управления КНР Нура Бекри.

В сообщении комиссии отмечается, что Н.Бекри "подозревается в серьезных нарушениях партийной дисциплины". Подробности не приводятся.

Как правило, эта формулировка в Китае используется в начале расследования дел в отношении высокопоставленных чиновников, замешанных в коррупции.

Н.Бекри занимает должности заместителя председателя госкомитета и начальника энергетического госуправления с декабря 2014 года.

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