Дисциплинарная комиссия КПК начала проверку в отношении начальника энергетического госуправления КНР
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Пекин. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Центральная комиссия компартии Китая по проверке дисциплины начала проверку в отношении заместителя председателя Госкомитета КНР по развитию и реформам, начальника Государственного энергетического управления КНР Нура Бекри.
В сообщении комиссии отмечается, что Н.Бекри "подозревается в серьезных нарушениях партийной дисциплины". Подробности не приводятся.
Как правило, эта формулировка в Китае используется в начале расследования дел в отношении высокопоставленных чиновников, замешанных в коррупции.
Н.Бекри занимает должности заместителя председателя госкомитета и начальника энергетического госуправления с декабря 2014 года.
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Интерфакс