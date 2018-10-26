Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 12:38 26.10.2018 - 12:38

Москва.26 октября. ИНТЕРФАКС - Представители Сирийской оппозиционной Комиссии по переговорам (СКП) выступают за возвращение в Сирию сирийских беженцев из других стран, но считают, что для этого нужна новая Конституция и свободные выборы, заявил глава Сирийской оппозиционной Комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири.

"Мы хотим, чтобы беженцы вернулись. Мы предпринимаем практические шаги, чтобы они вернулись", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

"Чтобы они могли вернуться, нужна и Конституция, и свободные выборы. Мы требуем решения гуманитарных проблем, возвращения беженцев", - добавил он.

1дм бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер