Для возвращения беженцев в Сирию нужна новая Конституция, считает представитель оппозиции
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Москва.26 октября. ИНТЕРФАКС - Представители Сирийской оппозиционной Комиссии по переговорам (СКП) выступают за возвращение в Сирию сирийских беженцев из других стран, но считают, что для этого нужна новая Конституция и свободные выборы, заявил глава Сирийской оппозиционной Комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири.
"Мы хотим, чтобы беженцы вернулись. Мы предпринимаем практические шаги, чтобы они вернулись", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
"Чтобы они могли вернуться, нужна и Конституция, и свободные выборы. Мы требуем решения гуманитарных проблем, возвращения беженцев", - добавил он.
1дм бп
Интерфакс