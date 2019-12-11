Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 18:47

Брюссель. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее первый заместитель Франс Тиммерманс представили в среду Европарламенту проект под название "Зеленый пакт (Green Deal) для Европы", который предусматривает изменение модели развития европейского континента в сторону большей гармонии с окружающей средой.

"Я убеждена, что наша прежняя модель экономического роста, основанная на ископаемых источниках энергии и загрязнении окружающей среды, полностью устарела", - заявила фон дер Ляйен журналистам, отправляясь в Европарламент.

"Зеленый пакт для Европы" был принят утром в среду на заседании Европейской комиссии. Ранее, излагая свою программу перед вступлением в должность, фон дер Ляйен обязалась представить этот проект в первые 100 дней срока полномочий.

"Зеленый пакт" представляет собой "дорожную карту" превращения Европы к 2050 году в первый "климатически нейтральный" континент, одновременно стимулируя экономику, улучшая здоровье и качество жизни людей, заботясь о природе, улучшая окружающую среду и обеспечивая социальную гармонию. В его рамках Еврокомиссия представит в ближайшие годы целый ряд инициатив и законопроектов. Он охватывает все отрасли экономики, особенно энергетику, металлургию, транспорт, сельское хозяйство.

"Мы желаем, чтобы произошли изменения, чтобы мы стали лидерами в промышленности, благоприятной для окружающей среды, в развитии зеленых технологий, зеленого финансирования", - сказала глава исполнительной коллегии ЕС.

Она объявила о намерении Еврокомиссии направить из бюджета ЕС 100 млрд евро для переустройства наиболее проблемных с экологической точки зрения отраслей и регионов, для развития циркулярной экономики.

Фон дер Ляйен отметила, что "Зеленый пакт" - амбициозный проект, но поскольку ЕС будет первопроходцем, он будет также проявлять осторожность в его реализации.

Она сказала, что в четверг "Зеленый пакт" будет представлен лидерам стран ЕС на саммите в Брюсселе.

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