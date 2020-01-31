Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 13:49

Лондон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала возглавляемую ею Шотландскую национальную партию (SNP) выработать достаточно законных обоснований для возможного второго референдума о статусе региона, сообщила в пятницу телерадиокорпорация BBC.

"Чтобы достичь независимости, референдум (о статусе региона - ИФ) - не важно, пройдет ли в этом году, как бы мне хотелось, или после следующих выборов в Шотландии - должен быть законным и обоснованным. Это непреложный факт", - заявила Стерджен, выступая в Эдинбурге.

"Он должен ясно продемонстрировать, что большинство поддерживает независимость, и его законность не должна вызывать сомнения. В противном случае, результат ... не будет признан другими странами", - отметила Стерджен.

Стерджен подчеркнула, что главной задачей властей Шотландии на данный момент является "убедить большинство людей поддержать ее независимоcть".

Первый министр Шотландии в преддверии выхода Великобритании из ЕС заявила, что Brexit является "переломным моментом" и для Шотландии и для Великобритании.

В декабре прошлого года Стерджен направила в Лондон письмо с требованием к британскому парламенту рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии.

В январе этого года Лондон отказал Шотландии в праве на второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании.

"Очередной референдум о независимости будет способствовать продолжению политической стагнации, в которой находится Шотландия на протяжении последних десяти лет", - отметил премьер Великобритании Борис Джонсон в своем письме Стерджен.

"Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был "единственный в этом поколении". Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство", - подчеркнул Джонсон.

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года.

1ви аю

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