Этот контент был опубликован 3 мая 2020 г. 12:37

Брюссель. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил в воскресенье журналистам, что благодарен всем, кто желает оказать помощь стране в сложной эпидемиологической ситуации, однако отметил необходимость следования правилам.

Так он прокомментировал ситуацию с группой российских специалистов, к которым с просьбой о помощи в дезинфекции от COVID-19 обратилось руководство клинической больницы университета в городе Мостаре. Ранее на этой неделе пограничная полиция Боснии и Герцеговины отказала российским специалистам в разрешении пересечь границу.

По словам Джаферовича, "нет соответствующего заключения ни совета министров, ни соответствующих министерств, ни других ведомств". Он добавил, что президиум Боснии и Герцеговины - высший орган исполнительной власти страны - не имеет полномочий давать такие разрешения, поскольку не соблюдены необходимые процедуры.

"Министерство обороны Боснии и Герцеговины и соответствующие министерства других стран могут заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в координации с силами ЕУРОФОРа (cилами быстрого реагирования ЕС) и при последующем одобрении президиума Боснии и Герцеговины", - заявил Джаферович.

При этом он напомнил, что "в вооруженных силах Боснии и Герцеговины существует подразделение, обученное проводить дезинфекцию".

"Как один из членов президиума, я готов в любой момент дать согласие на задействование этого подразделения в какой-либо части нашей страны. Босния и Герцеговина располагает достаточным количеством средств для проведения дезинфекции, Босния и Герцеговина, прежде всего, должна полагаться на собственные ресурсы", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь университетской клинической больницы в Мостаре Адрияна Панджа сообщила, что прибытие группы российских военных медиков в боснийский город Мостар для проведения дезинфекции клиники от коронавируса откладывается в связи с процедурными проблемами.

"Мы запросили помощь российской группы, основываясь на положительном опыте, о котором мы узнали (от коллег) в Университетском клиническом центре Баня-Луки (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины), где российская группа провела дезинфекцию десять дней назад", - сказала она.

Ранее министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич после консультаций в министерстве обороны направил пограничной полиции распоряжение не пропускать российских специалистов. Запрос из Мостара был передан на рассмотрение президиума Боснии и Герцеговины - коллективного органа высшей исполнительной власти страны, в который входит по одному представителю от боснийцев-мусульман, хорватов-католиков и православных сербов.

Российская группа специалистов под руководством генерала Михаила Чернышова, который в апреле руководил работами по дезинфекции объектов в Сербии, должна была прибыть в Мостар в пятницу.

1 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные специалисты по приглашению местных властей вновь прибудут Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с коронавирусом.

"Военнослужащие из состава сводного отряда Минобороны России, оказывающего помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Сербии, проведут комплекс противоэпидемиологических мероприятий на территории Федерации Боснии и Герцеговины", - сообщили в министерстве.

Босния и Герцеговина разделена на две части федерации - энтитета - Республику Сербскую и Федерацию Босния и Герцеговина. Российские военные уже оказывали помощь властям Республики Сербской в борьбе с эпидемией. Сводный отряд находился на территории региона с 9 по 23 апреля.

В начале апреля Минобороны России сообщило о прибытии в Сербию 11 самолётов из России с военными эпидемиологами и оборудованием. В страну доставлены 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

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