Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 5:44

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Расследование в отношении якобы имевших место связях президента Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании было инициировано без каких-либо оснований, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.

"Я думаю, что президент имеет полное право быть разочарованным. По-моему, то, что произошло с ним, было одним из величайших издевательств в американской истории", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Генеральный прокурор заявил, что ФБР начало свое контрразведывательное расследование связей между кампанией Трампа и Россией "без каких-либо оснований".

"На самом деле, еще больше беспокоит то, что произошло после кампании, целый ряд событий, когда он уже был президентом" - отметил Барр и добавил, что целью нападок было "саботировать президентство".

ФБР приступило к расследованию "предвыборных связей" между кампанией Трампа и РФ 31 июля 2016 года.

1гк бм

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