Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 14:14

Брюссель. 27 января. ИНТЕРФАКС - Заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о продлении срока процедуры рассмотрения спора в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе связано с необходимостью большего времени для этого сложного вопроса, сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

"Нужно больше времени для всех участников, чтобы иметь возможность обсудить всё углубленным образом, потому что всё это очень сложный вопрос. Совместная комиссия (СВПД - ИФ) рассмотрит процесс. Следующее заседании комиссии состоится в феврале", - сказал пресс-секретарь.

При этом он сослался на приложение к СВПД, которое указывает на то, что работа Совместной комиссии является конфиденциальной.

"То есть нельзя вам сказать, что происходит. Нельзя сообщить вам детали, что касается этих дискуссий", - объяснил Стано.

Он отметил, что может только повторить то, что было сказано в заявлении Борреля о согласии всех сторон относительно необходимости большего времени. Поэтому, по его словам, и был продлен срок.

Стано не ответил на вопрос, как воспринял это продление Тегеран, сославшись на то, что Брюссель действует как посредник, а не комментатор точек зрения разных сторон. "Мы стремимся собрать участников вокруг стола для обсуждения важных тем, чтобы прийти к необходимому результату", - сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что целью европейских участников СВПД является, прежде всего, сохранение ядерной сделки.

Боррель объявил 24 января, что ближайшее заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе состоится в феврале.

В своем заявлении глава европейской дипломатии напомнил, что 14 января получил письмо от министров иностранных дел Франции, Германии и Соединенного Королевства с предложением вынести вопрос реализации обязательств Ираном в рамках СВПД на рассмотрение Совместной комиссии через запуск механизма урегулирования споров.

Глава европейской дипломатии отметил, что предпринял в связи с этим двусторонние и коллективные консультации.

"Все участники СВПД подтвердили их решимость сохранить (ядерное - ИФ) соглашение, которое служит интересам всех сторон", - подчеркнул Боррель.

"Несмотря на различия в деталях, была достигнута договоренность, что необходимо больше времени по причине сложности поднятых вопросов. Поэтому график (консультаций - ИФ) был продлен", - говорится в сообщении.

По словам Борреля, все стороны согласны с продолжением дискуссий относительно обеспокоенностей, касающихся ядерных планов Ирана, а также более широких последствий выхода США из СВПД и повторного введения ими санкций, о чем сожалеют все участники СВПД.

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