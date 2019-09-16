Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:15

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Международным организациям следует подключиться к решению проблем Сирии, если они не используют беженцев в политических целях, а искренне желают им возвращения домой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Масштабы проблем, с которыми сталкивается Сирийское государство настолько велики, что для их решения требуется поддержка экономически развитых стран, международных организаций, если они действительно искренне заинтересованы в том, чтобы беженцы вернулись к своим родным очагам, а не в том, чтобы использовать их, беженцев и перемещенных лиц, для решения каких-то политических задач, в том числе и в возможном будущем голосовании по ключевым вопросам развития Сирийской Арабской республики", - сказал Путин по итогам трехсторонней встречи лидеров стран-гарантов "астанинского процесса".

Он отметил, что сейчас уже создаются предпосылки для перехода Сирии к мирному строительству, а уровень насилия в стране снижен. Также начинается восстановление объектов социальной и экономической инфраструктуры.

1пп ав

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