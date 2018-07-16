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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:03 16.07.2018 - 18:03

*** Позиция Трампа известна: он считает незаконным присоединение Крыма, у России - другая позиция

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Позиция президента США Дональда Трампа по Крыму известна, он считает незаконным его присоединение к РФ, для России вопрос Крыма закрыт, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Позиция президента Трампа по Крыму известна, он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения - мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с Уставом ООН", - заявил он на пресс-конференции в Хельсинки по итогам российско-американского саммита.

В.Путин подчеркнул: "Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все".

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