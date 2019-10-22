Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 10:57

Брюссель. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил во вторник, что были приложены все возможные силы для организации упорядоченного выхода Великобритании из ЕС.

"Мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что мы сделали все, что было в наших силах, для обеспечения упорядоченного выхода (Великобритании из ЕС - ИФ)", - заявил Юнкер.

Он подчеркнул, что ЕС ожидает одобрения новой сделки по Brexit от британского парламента для ее последующей ратификации.

В то же время он еще раз отметил, что сожалеет о решении Британии покинуть Евросоюз.

Накануне сообщалось, что спикер британской палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению, подготовленным британским правительством и Брюсселем, об условиях Brexit.

Вопрос об этой сделке уже был рассмотрен в субботу. Тогда депутаты внесли поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit. Премьер это требование выполнил. Согласится ли ЕС на отсрочку, пока не известно.

Ожидается, что голосование по сделке о Brexit в итоге пройдет в палате общин позже на этой неделе.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года.

1ви аю

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