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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 20:04 18.10.2018 - 20:04

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, хотя на заседании Европейского совета в среду по переговорам о Brexit не было достигнуто согласие с британским премьером Терезой Мэй, эта встреча консолидировала применяемую до сих пор ЕС методику и укрепила волю 27 стран союза действовать сплоченно.

"Все технические решения известны. И мандат, который был доверен в марте нашему переговорщику Мишелю Барнье, тоже остается неизменным. Вчера вечером мы подтвердили наше доверие Мишелю Барнье и его мандату. А теперь совершенно ясно, что отныне премьер-министру (Т.Мэй - ИФ) и ее команде надлежит вернуться с решением на базе необходимого политического компромисса со стороны Соединенного Королевства", - сказал Э.Макрон на пресс-конференции в четверг в Брюсселе после завершения саммита ЕС.

По его словам, накануне вечером на саммите был подан сигнал "единства и ответственности".

"Мы все желаем быстро продвигаться, завершить в ближайшие недели соглашение о выходе, которое должно содержать необходимые гарантии, особенно по Ирландии, и недвусмысленно определить наши будущие отношения", - отметил французский президент.

Отвечая на вопросы, он сказал, что ЕС знает пределы, дальше которых он не пойдет. Не может быть соглашения, которое ставит под вопрос целостность единого рынка и четыре свободы Евросоюза (свободу передвижения товаров, свободу передвижения людей, свободу передвижения услуг и свободу передвижения капитала - ИФ) или наносит ущерб Ирландии.

"Когда эти параметры выкладываются на стол переговоров, становится ясно, что сегодня Соединенному Королевству надлежит найти и предложить нам решение, способное прагматическим образом обеспечить целостность Великобритании и соблюдение целостности единого рынка остального Европейского союза, включая Ирландию", - объяснил Э.Макрон.

Он подчеркнул, что сегодня это уже не технический вопрос. "Все технические сценарии были рассмотрены и пересмотрены. Это вопрос политической способности британской стороны прийти к приемлемому соглашению. И не Европейскому союзу делать уступки для решения вопросов британской внутренней политики", - заявил президент Франции.

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