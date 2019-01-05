Для Японии и РФ наступил решающий момент в деле заключения мирного договора - Абэ

Этот контент был опубликован 5 января 2019 г. 9:31

Токио. 5 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в субботу во время выступления в префектуре Ямагути, что Япония и Россия достигли переломного момента в процессе заключения мирного договора между странами.

"С этого момента наступает критически важное время (для мирного договора - ИФ), - приводит слова премьера издание "Санкэй".

"Я и президент Путин будем вести переговоры с решимостью обязательно поставить точку в этом деле", - добавил С.Абэ.

Как сообщалось, ранее В.Путин и С.Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. В соответствии с этой декларацией, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

1аю аг

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