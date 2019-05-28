Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 15:40

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Участники контактов по украинской проблеме в Нормандском формате пока не определили, когда может состояться следующая встреча, заявил во вторник спецпосланник США по Украине Курт Волкер.

"Нормандский формат - это процесс, которым занимаются Франция и ФРГ (. . .). Обсуждался вопрос о проведении встречи, самое ранее, в июле. Однако, насколько я понимаю, пока ничего конкретного не запланировано", - сказал он в ходе видеобрифинга.

Волкер подчеркнул, что при определении того, когда могут пройти контакты в подобном формате, также нужно учитывать позицию Украины и РФ.

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