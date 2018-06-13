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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 11:08 13.06.2018 - 11:08

Брюссель. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Компромиссное решение, достигнутое властями Афин и Скопье об официальном названии Бывшей югославской Республики Македония, встретило критику со стороны ряда политиков в обеих странах, сообщают греческие СМИ.

После того, как страны объявили о достижении компромисса по этому вопросу, представитель греческих консерваторов и главный оппозиционный лидер Греции Кириакос Мицотакис назвал решение "плохой сделкой".

"Признание македонского языка и македонской национальности - недопустимые государственные уступки", - сказал он.

Президент Македонии Джордже Иванов также считает компромиссное решение неидеальным.

"Есть потребность в более широком национальном консенсусе для того, чтобы найти решение, которое не ударит по достоинству македонского народа и граждан Македонии", - сказал он.

Накануне премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил о том, что стороны наконец пришли к консенсусу по вопросу о новом наименовании страны.

По его словам, приемлемым для обоих государств является название Северная Македония.

Предлагается внести соответствующее изменение в конституцию страны. При этом граждане Северной Македонии будут называться македонцами, национальность - македонской, а язык в ООН - македонским.

"Этническая и культурная самобытность защищена. Усилены гарантии безопасности и процветания. Уточнено название Македонии, соответствующее географии, и с переводом на все иностранные языки", - отметил З.Заев.

Несмотря на договоренности между двумя странами, данное решение должно получить поддержку парламентов обеих стран. Кроме того, оно будет вынесено на общенациональный референдум, который пройдет в Македонии осенью.

После распада Социалистической Федеративной республики Югославия Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая югославская республика Македония, несмотря на то, что в конституции страны название страны было указано как Республика Македония. Против такого названия выступала Греция, один из регионов которой также называется Македонией. При этом на греческих картах это государство называлось Скопией по названию его столицы Скопье. Позиция Греции на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур.

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