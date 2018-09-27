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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 19:51 27.09.2018 - 19:51

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал к уважению в Сирии гуманитарного права и к защите гражданских лиц.

"Сирийский народ страдает, поскольку война продолжается. Меморандум о взаимопонимании в Идлибе должен быть полностью реализован, чтобы избежать гуманитарной катастрофы", - заявил Д.Туск, выступая в четверг на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Все стороны должны уважать международное гуманитарное право, обеспечивать защиту гражданских лиц и предоставлять помощь тем, кто в ней нуждается", - сказал глава Евросовета.

Он подчеркнул, что для обеспечения урегулирования конфликта "особенно необходим значимый политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций".

Речь Д.Туска транслировала телеслужба Евросоюза.

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