Договоренности по Идлибу должны быть полностью выполнены - Туск
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Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал к уважению в Сирии гуманитарного права и к защите гражданских лиц.
"Сирийский народ страдает, поскольку война продолжается. Меморандум о взаимопонимании в Идлибе должен быть полностью реализован, чтобы избежать гуманитарной катастрофы", - заявил Д.Туск, выступая в четверг на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Все стороны должны уважать международное гуманитарное право, обеспечивать защиту гражданских лиц и предоставлять помощь тем, кто в ней нуждается", - сказал глава Евросовета.
Он подчеркнул, что для обеспечения урегулирования конфликта "особенно необходим значимый политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций".
Речь Д.Туска транслировала телеслужба Евросоюза.
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Интерфакс