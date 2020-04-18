*** Замглавы МИД: Коронавирус не повысил шансы нахождения эффективного общего языка

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Окончательной договоренности по идее проведения саммита постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции пока нет, в том числе и из-за несостыковки подходов России и Запада, обсуждение повестки дня продолжается, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока договоренности окончательной нет, продолжается обсуждение повестки дня. Ясно, что так или иначе все происходящее сейчас связано с последствиями эпидемии, и, наверное, пятерочный контакт лидеров, если и когда он состоится, тоже будет посвящен данному сюжету и последствиям происходящего в области противодействия пандемии, в том числе, применительно возможно к конкретным ситуациям конфликтного свойства. Но пока ничего более определенного сказать нельзя", - сказал замминистра.

Рябков отметил: "Я вынужден вернуться к тому, что подходы наши, и подходы западных участников "пятерки" постоянных членов СБ ООН в некоторых своих аспектах состыковывать по-прежнему очень и очень сложно. И коронавирусная проблема и связанные с ней обстоятельства, увы, не повысили шансы на то, что здесь мы будем на фоне происходящего эффективнее и успешнее находить общий язык".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая проходила в видеоформате, заявил, что никаких решений о сроках и месте проведения встречи глав государств "ядерной пятерки" нет.

При этом министр тогда подчеркнул, что формат видеоконференции для этой встречи исключать нельзя: "Мы ее не исключаем, но не взамен основному саммиту, а только если главы государств сочтут необходимым уже на этом этапе проконсультироваться друг с другом, прежде всего в том, что касается немедленных задач по дополнительным шагам по противодействию коронавирусу".

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