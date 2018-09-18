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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 11:23 18.09.2018 - 11:23

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Договоренности между Россией и Турцией по сирийской провинции Идлиб стали результатом интенсивных консультаций между Сирией и Российской Федерацией, заявил во вторник официальный источник в МИД Сирии.

"Сирийская Арабская Республика приветствует соглашение по провинции Идлиб, объявленное в понедельник в Сочи, и заявляет, что это соглашение стало результатом интенсивных консультаций и полной координацией между Сирией и Российской Федерацией", - цитирует сирийской информационное агентство САНА официальный источник в

Накануне в Сочи лидеры России и Турции достигли договоренности о создании в северной сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

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