Договоренности РФ и Турции по Идлибу, судя по всему, работают - Де Мистура
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Нью-Йорк (ООН). 18 октября. ИНТЕРФАКС - Достигнутые РФ и Турцией договоренности по урегулированию кризисной ситуации в Идлибе, судя по всему, выполняются, заявил в среду спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
"Соглашение России и Турции, судя по всему, имплементируется", - сказал он на заседании СБ ООН.
В целом, согласно оценке С.де Мистуры, в Идлибе "пока что удается избежать катастрофы".
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Интерфакс