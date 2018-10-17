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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 16:11 17.10.2018 - 16:11

*** Постпред Франции при ООН указывает на временный характер этого соглашения

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Нью-Йорк (ООН). 18 октября. ИНТЕРФАКС - Достигнутые РФ и Турцией договоренности по урегулированию кризисной ситуации в Идлибе, судя по всему, выполняются, заявил в среду спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Соглашение России и Турции, судя по всему, имплементируется", - сказал он на заседании СБ ООН.

В целом, согласно оценке С.де Мистуры, в Идлибе "пока что удается избежать катастрофы".

Со своей стороны, постпред Франции при ООН Франсуа Делатр признал, что работа РФ и Турции "отсрочила перспективу гуманитарной катастрофы в Идлибе".

При этом дипломат отметил временный характер этих договоренностей и предупредил, что Париж будет "следить за имплементацией договоренности в долгосрочной перспективе". Также французская сторона будет уделять внимание вопросу о защите мирных жителей в Идлибе и о беспрепятственной доставке гумпомощи во все части Сирии.

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