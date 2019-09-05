Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 6:16

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Достижение соглашения между США и Китаем по торговым разногласиям вследствие корректировки Пекином своей позиции отвечает китайским интересам, заявил президент Дональд Трамп.

"Корректировка отвечает интересам Китая, я думаю, мы дойдем до решения, которое драматически лучше, чем все то, что у нас сегодня", - написал он в твиттере.

Вместе с тем, Трамп отметил: "Китайцы очень искусны в том, чтобы ничего не принимать. Поэтому вам приходится вести себя жестко, это как раз то, что Трамп и делает".

Наблюдатели обращают внимание, что заявления американского президента прозвучали на фоне договоренности между Китаем и Соединенных Штатов о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам.

"Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне", - официально сообщило министерство коммерции КНР в четверг.

В сообщении отмечается, что договоренность была достигнута в ходе состоявшейся по инициативе американской стороны телефонной беседы главного китайского переговорщика вице-премьера Госсовета НР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министров финансов США Стивеном Мнучиным.

До начала раунда стороны "будут поддерживать тесные контакты". Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", - отметило министерство коммерции Китая.

Переговоры по торговым разногласиям были приостановлены на фоне обострения "тарифной войны" между двумя странами, начатой президентом США Дональдом Трампом.

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!