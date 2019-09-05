Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Достижение соглашения между США и Китаем по торговым разногласиям вследствие корректировки Пекином своей позиции отвечает китайским интересам, заявил президент Дональд Трамп.
"Корректировка отвечает интересам Китая, я думаю, мы дойдем до решения, которое драматически лучше, чем все то, что у нас сегодня", - написал он в твиттере.
Вместе с тем, Трамп отметил: "Китайцы очень искусны в том, чтобы ничего не принимать. Поэтому вам приходится вести себя жестко, это как раз то, что Трамп и делает".
Наблюдатели обращают внимание, что заявления американского президента прозвучали на фоне договоренности между Китаем и Соединенных Штатов о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам.
"Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне", - официально сообщило министерство коммерции КНР в четверг.
В сообщении отмечается, что договоренность была достигнута в ходе состоявшейся по инициативе американской стороны телефонной беседы главного китайского переговорщика вице-премьера Госсовета НР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министров финансов США Стивеном Мнучиным.
До начала раунда стороны "будут поддерживать тесные контакты". Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", - отметило министерство коммерции Китая.
Переговоры по торговым разногласиям были приостановлены на фоне обострения "тарифной войны" между двумя странами, начатой президентом США Дональдом Трампом.
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