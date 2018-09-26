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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 19:42 26.09.2018 - 19:42

*** Брюссельская конференция по Сирии соберется в марте-2019

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, выступая в среду в Нью-Йорке, поблагодарила Турцию и Россию за предотвращение новых жертв в сирийской зоне деэскалации Идлиб.

"Мы все вздохнули с облегчением, когда после договоренности между Турцией и Россией была предотвращена еще одна бойня в Идлибе. Я хотела бы поблагодарить их за такое обязательство", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам на организованном Евросоюзом совещании высокого уровня по Сирии "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Тем не менее, - продолжила Ф.Могерини, - риск наступления остается, и я считаю, что первая цель, которую мы сегодня разделяем, - призвать присутствующих здесь гарантов Астаны защитить последнюю оставшуюся зону деэскалации".

Она заверила, что единственной целью Европейского союза является поддержать посредничество ООН и помочь начать конструктивные переговоры в направлении политического решения сирийского конфликта.

"И, имея в виду эту цель, я рада объявить о нашем намерении провести третью Брюссельскую конференцию по поддержке будущего Сирии и региона. Я хотела бы пригласить вас всех на третью Брюссельскую конференцию в последнюю неделю марта следующего года, ожидая, что к тому времени мы будем в состоянии организовать и мобилизовать международную и региональную поддержку политического процесса, который к тому времени, надеюсь, будет идти", - сказала глава европейской дипломатии.

Текст выступления Ф.Могерини распространила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

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