Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 16:22

Стамбул. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Проливные дожди обрушились на провинцию Анталья в Турции, существует опасность наводнений, сообщают в среду турецкие СМИ.

Сильные дожди начались во вторник и, как ожидается, будут идти до вечера четверга. Осадки сопровождаются шквалистым ветром. Особенно сложное положение сложилось в шести районах провинции, причем наиболее сильные дожди ожидаются на популярном у туристов курорте Кемер.

Главное управление метеорологии города объявило "красный", наивысший уровень погодной опасности, означающий, что погодные катаклизмы могут нанести значительный ущерб инфраструктуре.

Власти региона призвали жителей соблюдать меры предосторожности и без особой необходимости не покидать дома. Обсуждается возможность отмены школьных занятий в четверг.

1ту ез ав

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