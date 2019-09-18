Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 17:44

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Доказательства того, что Иран причастен к атаке на нефтяные объекты предприятий Саудовской Аравии, будут предоставлены ООН, заявил в среду представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики на пресс-конференции в Эр-Рияде.

"Иранский режим и КСИР пытаются скрыть любые доказательства того, что компоненты (ракет - ИФ) и технологии принадлежат им, однако они ошибаются, у нас есть достаточно доказательств против КСИР и мы предоставим их ООН", - заявил аль-Малики.

Он отметил, что в настоящее время ведется работа над установлением точного места запуска ракет и беспилотников, однако известно, что они были запущены не из Йемена.

По его словам, атака на объекты компании Saudi Aramco стала нападением на всю мировую экономику.

В ходе брифинга также были продемонстрированы обнаруженные обломки выпущенных по саудовским объектам ракет.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

1ви ар

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