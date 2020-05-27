Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 20:12

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Нет подтверждений тому, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин эффективен в лечении или профилактике коронавируса COVID-19, сообщили в среду во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Нет никаких эмпирических доказательств того, что это лекарство работает ни для лечения, ни для профилактики (COVID-19 - ИФ)", - цитирует телеканал CNBC слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

"Мы не рекомендуем использовать гидроксихлорохин или хлорохин для лечения COVID-19 вне контрольных испытаний...", - добавил Райан.

В среду американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил, что "отсутствие эффективности" гидроксихлорохина в лечении коронавируса очевидно.

Ранее на этой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ВОЗ временно приостановили клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса COVID-19, поскольку необходимо проанализировать его действие.

Он подчеркнул, что испытания препарата не будут проводиться до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом. Президент отметил, что в США гидроксихлорохин принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Многие политики, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, раскритиковали Трампа. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что "любой эксперт скажет, что он (препарат - ИФ) не помогает против COVID-19, так что он (Трамп - ИФ) дает людям ложную надежду".

По данным CNBC, в прошлом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предостерегло от приема хлорохина или гидроксихлорохина в лечении коронавируса вне больниц или вне рамок клинических испытаний, поскольку стало известно о "серьезных проблемах с сердечным ритмом" у тех пациентов, которые принимали данные препараты.

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

Однако многие ученые призывали к осторожности при использовании гидроксихлорохин. Так, в Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин как и хлорохин не следует использовать против COVID-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

1ви аю ри

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