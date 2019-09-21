Этот контент был опубликован 21 сентября 2019 г. 12:31

Париж. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Докладчик ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе выразил благодарность российским властям за организацию его визитов в Москву и Грозный и заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с ними, сообщает в субботу Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

"Я хотел бы поблагодарить российские федеральные и чеченские региональные власти за их сотрудничество по организации моего визита", - заявил Швабе.

"Я рассчитываю на дальнейшие контакты с властями, подготовка моего доклада продолжается", - отметил Швабе.

Швабе назвал свой визит в Россию "важным признаком возобновления нашего диалога".

Докладчик ПАСЕ отметил, что пока что "есть много вопросов, вызывающих опасения, связанных с серьезными нарушениями прав человека, такими как незаконные задержания, убийства чести и атаки на представителей ЛГБТ".

"Однако стремление властей обсуждать такие сложные темы в атмосфере сотрудничества дает мне надежду на дальнейшие прогресс", - отметил Швабе.

Он находился в России с трехдневным рабочим визитом в рамках подготовки доклада по теме "О необходимости восстановления прав человека и верховенства закона в Северо-Кавказском регионе".

За время визита в Россию Швабе побывал в Москве, где встретился с депутатами Госдумы и ее председателем Вячеславом Володиным, а также с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым. Кроме того, Швабе побывал в Чечне.

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