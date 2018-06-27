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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 0:53 28.06.2018 - 00:53

Нью-Йорк (ООН). 27 июня. ИНТЕРФАКС - Содержащиеся в новом докладе генсека ООН о выполнении Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ссылки на непроверенную информацию являются злонамеренной попыткой сформировать негативный фон вокруг Тегерана, заявил постпред РФ при Организации Василий Небензя.

Члены Совета Безопасности в среду по местному времени обсудили ход выполнения резолюции 2231, одобрившей СВПД. Это первая встреча членов Совета по этой теме после выхода 8 мая США из сделки с Ираном.

"В целом доклад (Генсекретаря по выполнению резолюции СБ 2231- ИФ) носит откровенно несбалансированный характер и более похож на бездоказательную обвинительную базу в отношении Ирана, нежели на попытку представить объективную картину ситуации вокруг выполнения резолюции 2231", - заявил В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

По его словам, "такой подход тем более непонятен, так как ни один из приведенных в документе примеров якобы нарушений Тегераном революции 2231 не подтвержден в силу недостаточности сведений и отсутствия целостной доказательной базы".

В.Небензя заявил членам Совета "о недопустимости проведения Секретариатом каких-либо так называемых расследований возможных нарушений резолюции 2231 без четкого на то мандата со стороны СБ".

"По-прежнему настаиваем на том, что доклад не должен содержать информации из открытых источников, а также ссылок на предоставленную отдельными странами непроверенную или заведомо непроверяемую информацию. Считаем подобную практику недопустимой и расцениваем ее как злонамеренную попытку сформировать в обход Совета необоснованный негативный фон вокруг Ирана", - подчеркнул российский постпред.

Он также заявил: "Учитывая значимость односторонних действий США для выполнения резолюции 2231 и СВПД, мы были крайне удивлены тем, что данная ситуация отмечена в докладе лишь мимоходом. Абсолютно непостижимо, каким образом можно подготовить документ под названием "выполнение резолюции 2231" без какого-либо упоминания того факта, что восстановление Вашингтоном односторонних санкций является прямым нарушением не только его обязательств по СВПД, но и самой резолюции 2231".

В ходе заседания заместитель главы ООН по политическим вопросам Розмари ди Карло представила очередной доклад выполнении соглашения. В числе прочего, в нем содержится ссылка на информацию двух государств о том, что в Иран могли попасть так называемые "объекты двойного назначения".

Как сообщает центр новостей ООН, в докладе также рассматривается утверждение Саудовской Аравии о том, что баллистические ракеты, запущенные йеменскими повстанцами-хуситами, изготовлены в Иране. Проведя на месте анализ обломков пяти ракет, эксперты МАГАТЭ пришли к выводу, что их дизайн совпадает с конструкцией иранских ракет "Кум-1", а составные части были изготовлены в Иране. Компоненты систем наведения, по мнению специалистов, были произведены между 2002 и 2010 гг.

Кроме того, в документе отражена информация, поступившая от Израиля, о предполагаемом присутствии иранского "беспилотника" в Сирии, который, по сообщениям, был сбит после того, как он 10 февраля 2018 года оказался в воздушном пространстве Израиля. Сотрудники МАГАТЭ не имели возможности изучить его обломки, но, как видно на снимках, представленных Израилем, строение крыла - такое же, как у модели иранского дрона, который был представлен общественности в октябре 2016 года.

Генеральный секретарь призвал Иран "со всей серьезностью отнестись к опасениям, высказанным государствами-членами ООН, касающимся действий, которые предположительно идут в разрез с ограничениями, содержащимися в соответствующей резолюции Совета Безопасности".

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