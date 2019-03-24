Этот контент был опубликован 24 марта 2019 г. 21:46

Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому делу" ясно показал, что президент страны Дональд Трамп не нарушал закон, заявила в воскресенье представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Спецпрокурор не нашёл признаков сговора (с РФ - ИФ). Генпрокурор Барр и замгенпрокурора Розенстайн определили, что не было препятствования правосудию (со стороны президента США - ИФ). Выводы Минюста - это полное о всеобъемлющее оправдание президента США", - отмечается в ее заявлении.

Ранее в воскресенье генпрокурор США Уильям Барр передал в конгресс письмо, в котором сообщил об основных выводах Р.Мюллера. В нем отмечается, что спецпрокурор не нашёл доказательств сговора предвыборного штаба Д.Трампа с Россией. Сам У.Барр, изучив собранные Р.Мюллером материалы, пришёл к выводу, что при расследовании Д.Трамп не препятствовал правосудию.

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