Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 15:43

Вашингтон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепартамента США Роберт Палладино заявил в четверг, что недавний доклад ОЗХО о применении хлора в сирийской Думе в апреле 2018 года доказывает ответственность за этот инцидент правительства Сирии.

"Доклад от 1 марта Миссии ОЗХО по установлению фактов подкрепляет (аргументацию - ИФ), которую предъявили США в нашей оценке атаки в Думе, Сирия, в апреле прошлого года: режим (президента Сирии Башара - ИФ) Асада несет ответственность за эту гнусную атаку с применением химического оружия, которая привела к гибели и ранениям гражданских лиц", - написал Р.Палладино на своей странице в Twitter.

Ранее ОЗХО распространила доклад, в котором говорится, что собранная миссией ОЗХО по установлению фактов в Сирии информация дает достаточные основания полагать, что в ходе атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

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