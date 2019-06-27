Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 18:59

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Страсбург. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель руководителя делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил, что доклад по убийству Бориса Немцова основывается на сомнительных источниках и нужен для давления на Россию.

"Доклад об убийстве Бориса Немцова - абсолютно политизирован и ангажирован. Это доклад не о Немцове, а об использовании его имени как инструмента демонизации России на площадке ПАСЕ", - сказал журналистам Слуцкий в четверг.

По его словам, документ был инициирован еще до того, как полномочия российской делегации были подтверждены, и она вернулась в ассамблею.

"Докладчик никогда не приезжал в Россию и пользовался исключительно внешними сомнительными источниками", - сказал он.

Кроме того, документ содержит предвзятые трактовки произошедшей трагедии, ничего не имеющие общего с установлением истины, сказал он.

"Все призывы проекта резолюции являются элементами давления на российское руководство и следствие", - сказал Слуцкий.

В свою очередь при обсуждении резолюции в ПАСЕ сенатор Александр Башкин заявил, что сроки расследования уголовного дела по убийству Бориса Немцова продлены.

"Уголовное дело продолжено, сроки уголовного дела продлены в настоящий момент до 28 августа 2019 года", - сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Башкин, представляя официальную позицию российской делегации в связи с делом об убийстве Немцова.

Резолюцию по Немцову подготовил объявленный в РФ персоной нон-грата представитель Литвы Эмануэлис Зингерс. За ее принятие резолюции проголосовало 40 делегатов, против не было. По правилам ПАСЕ этого достаточно для принятия резолюции. Всего в ассамблеи более 320 делегатов. Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.

В документе говорится, что в ходе расследования убийства Немцова были нарушения, а также содержится призыв к властям России повторно провести следствие.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы.

29 июня 2017 года коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения. 13 июля 2017 года они были приговорены к заключению на срок от 11 до 20 лет колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей каждый. 10 октября 2017 Верховный суд отменил штраф, в остальном оставив приговор без изменения.

1на де

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