Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 10:28

Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовится к публикации первого доклада, в котором планируется огласить обвинения в отношении президента Сирии Башара Асада в применении зарина и хлорина против мирных жителей, сообщает британское издание Guardian.

Наблюдатели полагают, что открытая и закрытая версии доклада будут выпущены в среду, в преддверие годовщин основных атак в Хан-Шейхуне в 2017 году с применением зарина и использования в 2018 году хлорина в Думе - пригороде Дамаска, тогда занятого боевиками, пишет Gardian, напоминая, что жертвами первой атаки стали 89 человек, а второй - 85 человек.

Проведенное расследование стало следствием наделения ОЗХО новыми полномочиями в соответствии с резолюцией ООН от 2018 года, в которой содержался призыв к этой организации "выявить тех, кто применял химическое оружие в Сирии, и сообщить всю информацию, потенциально имеющую отношение к происхождению этого химического оружия".

Ранее миссии ОЗХО не обладали полномочиями выступать с обвинениями при расследовании случаев применения химического оружия, напоминает Guardian.

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