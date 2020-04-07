Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 23:00

Лондон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Организация по запрещению химического оружия намерена опубликовать первый доклад, в котором планируется огласить обвинения в отношении президента Сирии Башара Асада в применении зарина и хлорина против мирных жителей.

По мнению наблюдателей, открытая и закрытая версии доклада будут выпущены в среду, в преддверие годовщин основных атак - в Хан-Шейхуне в 2017 году с применением зарина и использования в 2018 году хлорина в Думе - пригороде Дамаска, тогда занятого боевиками. Жертвами первой атаки, по некоторым данным, стали 89 человек, а второй - 85 человек.

Проведенное расследование стало следствием наделения ОЗХО новыми полномочиями в соответствии с резолюцией ООН от 2018 года, в которой содержался призыв к этой организации "выявить тех, кто применял химическое оружие в Сирии, и сообщить всю информацию, потенциально имеющую отношение к происхождению этого химического оружия".

Ранее миссии ОЗХО не обладали полномочиями выступать с обвинениями при расследовании случаев применения химического оружия.

4 апреля 2017 года, в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения. Запад обвинил Дамаск в совершении химатаки на основе кадров, представленных организацией "Белые каски", и пригрозил военными ударами. Власти Сирии категорически отвергли эти обвинения.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

Однако 14 апреля 2019 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В ноябре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил в нечистоплотности ряд экспертов ОЗХО, готовивших доклад об инциденте с возможным применением химоружия в сирийском городе Дума, и выразил сомнения в непредвзятости руководства этой организации.

"Те факты, которые показывают нечистоплотность целого ряда экспертов этой организации, которые готовили доклад по сирийской Думе и по ряду других сомнительных историй, от этих фактов, конечно, никуда не деться", - заявил он.

"И мы очень рассчитываем, что и генеральной директор этой организации, и все остальные сотрудники будут свято руководствоваться принципом непредвзятости и неполучения от кого бы то ни было, от какого-либо государства конкретных инструкций. Пока мы сомневаемся, что эти принципы соблюдаются руководством Организации по запрещению химического оружия", - подчеркнул российский министр.

1ар ан

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