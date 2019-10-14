Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 15:42

Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и Саудовская Аравия будут сотрудничать в области пилотируемой космонавтики и развития туризма, намерены упростить взаимный порядок выдачи виз.

Соответствующие документы подписаны в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.

В частности, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал с коллегой из саудовской комиссии по космосу заявление о намерениях, касающееся сотрудничества в области пилотируемой космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность отправки в космос саудовского космонавта.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подписал в саудовской стороной меморандум об упрощении выдачи виз гражданам двух стран, а глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин - меморандум о взаимопонимании между Ростуризмом и саудовской комиссией по туризму и национальному наследию.

1ни де

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