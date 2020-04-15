Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 1:13

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Необходимо изыскать баланс между защитой людей от коронавируса COVID-19 и активизацией экономики страны, так как закрытость страны также может приводить к смерти людей, заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Смерть случается и из-за того, что страна полностью закрыта. Нам нужно вернуться к работе", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста об открытии стран в условиях пандемии.

"Должен существовать баланс (между защитой людей и экономикой - ИФ)", - добавил президент.

Трамп подчеркнул, что в условиях закрытой страны "горячая линия по предотвращению самоубийств разрывается, люди теряют работу. (...) Люди, которые не принимали наркотики, сейчас становятся наркозависимыми, потому что они переживают проблему: у них нет работы, у них нет дохода".

Американский лидер отметил, что возобновление нормального функционирования экономики страны начнется на уровне штатов.

"Они (губернаторы - ИФ) откроют их таким образом, каким посчитают нужным. И мы их полностью поддержим", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что в четверг представит детали руководства губернаторам штатов по снятию ограничений, введенных из-за пандемии, для возобновления экономической активности в стране.

1ви ар бм

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