Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 16:16

Берлин. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Вклад индустрии путешествий в экономику Германии достиг 105 млрд евро или 4% ВВП, создано 3 млн рабочих мест, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в национальном комитете Германии по туризму (DZT).

В DZT отметили, что в период с 1993 (общая статистика ведется с 1993 года) по 2018 год количество ночевок зарубежных туристов в стране выросло более чем вдвое - с 34,7 млн до 87,7 млн. При этом на территории бывшего ФРГ путешественники совершили более 31 млн ночевок, в бывшей ГДР - 3,4 млн.

"Сегодня в стране действуют более 20 тысяч отелей с 800 тыс. номеров, готовые принять 1,5 млн гостей", - сообщили в турофисе.

Подробнее см. "Интерфакс-Туризм"

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