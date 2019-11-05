Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 14:07

Москва/Лондон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Дом де Вер в деревне Лавенем на востоке Англии сдается в аренду через Airbnb, говорится на сайте сервиса.

"Английский домик из фильмов о Гарри Поттере, который по сюжету был расположен в Годриковой впадине, сдается в аренду. В распоряжении постояльцев две спальни, две ванные комнаты, телевизор, Wi-Fi, гостиная с камином и небольшой садик на заднем дворе. Не подходит для домашних животных, детей или людей с ограниченными физическими возможностями из-за возраста и планировки дома", - говорится в сообщении.

В нем добавляется, что снять домик можно минимум на две ночи, что обойдется постояльцам в 254 евро.

Отель, известный как дом де Вер, стал знаменит после того, как он появился в одном из фильмов о Гарри Поттере. Именно там волшебники Лили и Джеймс Поттеры воспитывали сына-младенца до того, как их убил злой колдун Волан-де-Морт.

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