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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 4:58 12.07.2018 - 04:58

Лондон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США в четверг вечером прибудет с визитом в Великобританию, где у него запланирована встреча с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй.

Визит президента США в Британию пройдет с 12 по 15 июля. Накануне поездки Д.Трампа в правительстве Великобритании произошли значительные перемены - ушли в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Д.Трамп перед поездкой в Европу оценил визит в Британию как "сложный" и отметил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут пройти гораздо легче. "В Великобритании однозначно (будет сложно)... там больше всего происходит", - сказал Д.Трамп во вторник в Вашингтоне перед вылетом на саммит НАТО.

"У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин (встреча с В.Путиным в Хельсинки - ИФ). Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает", - добавил американский лидер.

Д.Трамп перед отъездом в Европу заявил, что он не исключает возможности встречи в Великобритании с Б.Джонсоном, назвав того своим другом.

Вместе с Д.Трампом в Великобританию приедет его супруга Мелания, тот день, когда Д.Трамп будет проводить переговоры с премьер-министром, Мелания проведет время с супругом Т.Мэй Филипом.

"Борт номер один" с президентом США и его супругой прибудет в Великобританию в четверг вечером прямо из Брюсселя, где проходит встреча лидеров НАТО.

В тот же вечер президент США и его супруга станут почетными гостями в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир на ужине, организованном Т.Мэй. Среди порядка 100 гостей на ужине будут британские бизнесмены, представляющие различные экономические секторы, на Даунинг-стрит пояснили, что на ужине "отпразднуют крепкие деловые связи" между США и Великобританией.

Ночь на пятницу президент США с супругой проведут в резиденции американского посла в Лондоне в Риджентс-парк.

В пятницу президент США проведет утро и первую половину дня на переговорах с Т.Мэй в загородной резиденции британского премьера под названием Чекерс. Ожидается, что там стороны обсудят ряд международных вопросов.

После встречи с Т.Мэй Д.Трамп с Меланией направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.

В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, они посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.

Ожидается, что во время визита Д.Трампа в Великобритании пройдет ряд акций протеста.

Посольство США в Великобритании призвало своих граждан "не привлекать к себе излишнего внимания" 12-14 июля, когда пройдет большинство акций.

Посольство сообщает, что самая значительная акция протеста запланирована на 13 июля в центральной части Лондона. Как пишет газета "Ивнинг стэндэрд" 13 июля в протестах против визита Д.Трампа в центре Лондона могут принять участие порядка 50 тыс. человек.

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