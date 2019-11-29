Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 11:38

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - В Брюсселе в пятницу проходит церемония передачи полномочий председателя Европейского совета.

"Европа - лучшее место на планете", - сказал покидающий пост Туск. Его речь присутствующие встретили бурными аплодисментами.

Затем он передал своему преемнику, бельгийцу Шарлю Мишелю, колокольчик. Это символизирует передачу полномочий председателя Евросовета. В начале выступления Туск случайно чуть было не уронил этот колокольчик.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне, Мишель назвал важнейшим приоритетом своего мандата борьбу против климатических изменений. По словам Мишеля, Европа должна стать двигателем "смены парадигмы".

Он указал на то, что в последние десятилетия западные страны обеспечивали прогресс путем чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.

Это, пояснил он, означает мобилизовать усилия, чтобы заставить отступить угрозу климату, учредить углеродный нейтралитет, превратить Европу в первый климатически нейтральный континент. Для этого нужны финансовые средства, признал новый глава Евросовета.

В то же время он заверил, что для этого у него есть "очень конкретные идеи, например, реформировать Европейский инвестиционный банк, чтобы на деле он стал банком, мобилизованным для климата, который со временем будет играть роль (...) "банка климата"".

Другой финансовый ресурс Мишель видит в том, чтобы минимум 25% долгосрочного бюджета ЕС выделялось на цели защиты климата, хотя и считает это "сложными дебатами".

Мишель, избранный главами государств и правительств 28 стран ЕС 2 июля 2019 года на пост председателя Европейского совета, приступит к своим новым полномочиям 1 декабря.

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