Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 12:06

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Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - В Брюсселе в пятницу проходит церемония передачи полномочий председателя Европейского совета.

"Европа - лучшее место на планете", - сказал покидающий пост Туск, чью речь участники церемонии встретили бурными аплодисментами.

Затем он передал своему преемнику бельгийцу Шарлю Мишелю колокольчик. Это символизирует передачу полномочий председателя Евросовета. В начале выступления Туск чуть не уронил этот колокольчик.

"Служить европейским гражданам - огромная честь", - сказал Мишель. Его речь изобиловала шутками. В частности, он выразил надежду, что в конце его пребывания на посту главы Евросовета ему "будут рукоплескать не меньше, чем Дональду".

Мишель много говорил о то, что в ЕС многого достигли. "Мыв живем в мире, однако должны быть бдительными", - предупредил он.

Накануне на пресс-конференции Мишель назвал важнейшим приоритетом своего мандата борьбу против климатических изменений. По словам Мишеля, Европа должна стать двигателем "смены парадигмы". Он указал, что в последние десятилетия западные страны обеспечивали прогресс путем чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.

В связи с этим Мишель призвал мобилизовать усилия, чтобы заставить отступить угрозу климату, учредить углеродный нейтралитет, превратить Европу в первый климатически нейтральный континент. Для этого нужны деньги, признал новый глава Евросовета.

Мишель, избранный главами государств и правительств 28 стран ЕС 2 июля 2019 года на пост председателя Европейского совета, приступит к своим новым полномочиям 1 декабря.

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