Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 21:25

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Средства, собранные в ходе Международной донорской конференции солидарности с венесуэльскими беженцами и мигрантами, являются свидетельством готовности международного сообщества помочь этим людям, а также принимающим их сообществам в латиноамериканских странах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы смогли собрать в целом 2,54 млрд евро, в том числе 595 млн евро в виде грантов, и в эту сумму Европейский союз и его государства-члены привлекли 231,7 млн евро в виде грантового финансирования. Европейская комиссия предоставит 144,2 млн евро", - сообщил Боррель на итоговой пресс-конференции вечером во вторник.

"Всё это показывает, что Европейский союз остается обеспокоенным ситуацией в этой стране и выполняет свои обязательства", - отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По его мнению, конференция также показала, что этот кризис не может быть забыт.

В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что Европейский инвестиционный банк объявил о выделении региону 400 млн евро дополнительных кредитов.

По данным ООН, почти 4 млн человек были вынуждены покинуть Венесуэлу с начала 2016 года ввиду сложной экономической ситуации в стране. На сегодняшний день Колумбия приняла более 1,5 млн человек, Перу - более 800 тыс., Эквадор -более 300тыс. Немало венесуэльцев выехали и в другие страны Латинской Америки, в частности, в Бразилию, Аргентину, Чили.

Инициаторы созыва донорской конференции - Евросоюз и правительство Испании.

1ов ар

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