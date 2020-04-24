Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 17:31

Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейский собирается на донорской конференции собрать более 7 млрд евро на разработку вакцины против коронавируса COVID-19, заявила в пятницу в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы организуем 4 мая всемирную конференцию онлайн по сбору средств. Цель в том, чтобы объединить наши силы и мобилизовать ресурсы. Мы хотим собрать руководителей всего мира, чтобы вместе победить вирус", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула необходимость как можно скорейшей разработки вакцины, ее производства и распространения по всему миру.

"Для этого нам нужны деньги. Одной из главных задач этого саммита будет собрать первую сумму в 7,5 млрд евро, чтобы придать импульс всемирному сотрудничеству. Но затем нужно будет еще больше фондов", - объяснила председатель Еврокомиссии.

Ранее в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ее страна примет активное участие в этой донорской конференции.

1ов во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!