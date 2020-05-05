Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 14:26

Брюссель. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Собранную в результате донорской онлай-конференции сумму в 7,4 млрд евро в Еврокомиссии (ЕК) считают успехом, заявил ее официальный представитель Эрик Мамер.

"Мы не достигли суммы в 7,5 млрд евро (...), но мы почти приблизились к ней, и мы очень удовлетворены результатом этой конференции", - сказал пресс-секретарь ЕК во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на реплику, что состоявшаяся 4 мая международная конференция по сбору средств для разработки вакцины против коронавируса, методов диагностики и лечения не добилась в понедельник объявленной цели собрать 7,5 млрд евро.

"Речь идет о значительной сумме. И, кроме того, это была лишь стартовая отметка такого совместного усилия. Мы верим, что в ближайшие дни и недели будут другие вклады для достижения нашей цели", - отметил Мамер.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подводя первый итог донорской онлайн-конференции по всемирному сбору средств на борьбу против коронавируса, в ходе которой мировые лидеры объявили о взносах своих стран в фонд объединенного исследовательского проекта на общую сумму в 7,4 млрд евро, заявила: "Дамы и господа, мы сделали это!"

"Но в ближайшие месяцы понадобится больше - гораздо больше, - подчеркнула глава ЕК. - Сегодняшний спринт стал отличным началом нашего марафона. Марафон продолжается".

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