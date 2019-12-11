Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 22:00

Лондон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Подданные Великобритании проголосуют в четверг на досрочных парламентских выборах.

Избирательные участки откроются в 7:00 по местному времени (10:00 мск) и продолжат свою работу до 22:00 (1:00 мск пятницы). В Великобритании насчитывается около 46 млн избирателей.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

Ожидается, что основная борьба за места в Палате общин (нижней палате парламента) развернется, как это чаще всего бывает, между консерваторами и лейбористами.

Согласно последним опросам, правящая Консервативная партия сможет опередить оппозиционную Лейбористскую и получить большинство в парламенте. За ними следуют Либеральные демократы, партия Brexit, "Зеленые" и Шотландская национальная партия.

Опубликованный накануне прогноз телеканала Sky News показал, что консерваторы могут рассчитывать на 339 мест в 650-местном парламенте, что на 21 место больше, чем на выборах 2017 года. Лейбористы, вероятно, смогут получить 231 место.

Ожидается, что первые результаты "экзит-поллов" начнут поступать в 22:00 по местному времени. После закрытия участков начнется подсчет голосов, который обычно заканчивается около 2:00 (5:00 мск).

Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

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