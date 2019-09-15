Этот контент был опубликован 15 сентября 2019 г. 13:53

*** С начала поставок самолеты РФ выполнили 54 рейса на авиабазу Мюртед

Стамбул. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Два военно-транспортных самолета ВКС РФ в воскресенье доставили в Турцию последнюю партию компонентов российской зенитной ракетной системы С-400 в рамках второго этапа поставок, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, на авиабазе Мюртед под Анкарой совершили посадку транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" (с бортовым номером RA-82014) и Ил-76.

Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа. С этого момента на авиабазу Мюртед транспортные самолеты совершили 24 рейса.

Ранее в воскресенье министерство обороны Турции сообщило о завершении второго этапа выполнения контракта на поставку компонентов российской зенитной ракетной системы С-400.

"Поставки компонентов С-400 на авиабазу Мюртед под Анкарой начались 27 августа 2019 года и завершились сегодня, - говорилось в сообщении. - Работы по установке системы и обучению персонала пользователей продолжаются. Система планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года".

В нем также отмечается, что первый этап поставок в рамках подписанного 11 апреля 2017 года контракта осуществлялся в период между 12 и 25 июля 2019 года.

В рамках первого этапа российские транспортные самолеты выполнили в общей сложности 30 рейсов на авиабазу Мюртед. По словам экспертов "Интерфакса", на первом этапе Турция получила два дивизиона С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

1нв аг

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