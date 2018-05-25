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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 11:28 25.05.2018 - 11:28

Киев/Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о достижении договоренностей по проведению трехсторонних (Украина - Евросоюз - РФ) переговоров относительно транзита газа европейским потребителям.

"Мы договорились о трехсторонних переговоров в формате "ЕС - Украина - Россия" по вопросам транзита газа. Позиция Украины будет ответственной и твердой", - сказал В.Гройсман на встрече с еврокомиссаром по энергетике Марошом Шефчовичем в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кабинета министров в пятницу.

Глава правительства подчеркнул, что использование украинской газотранспортной системы является надежной альтернативой проекту "Северный поток-2", который представляет собой часть политического проекта и угрозу энергетической безопасности Европы.

"Стороны договорились согласовывать позиции по использованию ГТС - на взаимовыгодных условиях", - отмечается в сообщении.

Кроме того, В.Гройсман и М.Шефчович коснулись вопроса интеграции объединенной энергетической системы Украины с энергосистемой континентальной Европы (ENTSO-E). Премьер подчеркнул, что объединение энергосистем может стать хорошим примером для других сфер и отраслей сотрудничества. По его словам, вопросы энергетического сотрудничества могут обсуждаться в рамках работы Координационного совета по вопросам реформирования энергетического сектора, созданного при правительстве.

Ранее М.Шефчович заявил, что пришло время для очередного раунда трехсторонних переговоров по газоснабжению с участием России и Украины.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение для Европейского Союза. В этом контексте я всегда подчеркивал необходимость продолжения долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески целесообразным способом, поэтому я обратился к украинским и российским партнерам и пригласил их на трехсторонние переговоры, которые в прошлом оказались эффективными для достижения ощутимых и успешных результатов", - говорится в заявлении М.Шефчовича, распространенном 23 мая.

По его словам, переговоры, поддерживаемые государствами-членами ЕС, "должны начаться как можно скорее с тем, чтобы обсудить важные для заинтересованных сторон вопросы газа и определиться с его транзитом через Украину после 2019 года".

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