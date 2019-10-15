Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 10:23

Берлин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - В общей сложности 18 туристических объектов Берлина хотят дополнительно защитить от возможных терактов, для этого их придется частично перестроить, сообщает во вторник газета "Моргенпост" со ссылкой на источники в городском сенате.

Речь идет о таких туристических точках, как территория вокруг Бранденбургских ворот, Жендарменмаркт, Хакские дворы. Предполагается установить в этих районах защиту от проезда автомобилей наподобие той, которая уже установлена возле мемориальной церкви Кайзера Вильгельма: после теракта на рождественском базаре на площади Брайтшайдплатц 19 декабря 2016 года там установили многочисленные заграждения.

Для реализации планов сформирована рабочая группа, которая обсуждает возможности перестройки, в том числе при помощи уличной мебели (лавок и скамеек), заграждений и изменений транспортных маршрутов.

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