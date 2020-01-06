Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 9:15

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Дубай. 6 января. ИНТЕРФАКС - Гибель иранского генерала Касема Сулеймани не принесет успокоения его врагам, сказала в понедельник дочь военачальника Зейнаб на траурной церемонии в Тегеране.

"США должны осознавать, что убийство Сулеймани приведет к пробуждению региона. Враги все еще боятся погибшего Сулеймани", - заявила она.

"Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут жить в ожидании смерти их детей", - добавила Зейнаб Сулеймани.

О гибели в Багдаде Сулеймани стало известно в минувшую пятницу. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

1ар ав

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