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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 17:09 27.10.2018 - 17:09

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Стрельба в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) привела к гибели по меньшей мере четырех человек, однако число жертв может достигнуть восьми, сообщает в субботу американский телеканал Си-Би-Эс.

Телеканал отмечает, что число погибших в результате трагического инцидента "вероятно, составляет семь или восемь человек", однако в настоящий момент подтвержден факт гибели четырех из них.

Другие американские СМИ сообщают о многочисленных жертвах стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Питтсбурге произошла стрельба в районе синагоги. Полиция призывает горожан избегать районы улиц Уилкинс и Шейди. По данным радиостанции KRMG, стрелок находится в здании синагоги.

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